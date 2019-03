V Litvi nekdanjega sovjetskega obrambnega ministra obsodili vojnih zločinov

Vilnius, 27. marca - Litovsko sodišče je danes nekdanjega sovjetskega obrambnega ministra Dmitrija Jazova in še več kot 60 drugih nekdanjih častnikov sovjetske vojske obsodilo vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti zaradi nasilnega zatrtja litovskega gibanja za neodvisnost leta 1991, pri čemer je umrlo več ljudi. Jazovu so prisodili deset let zapora.