Ljubljana, 27. marca - Borzni posredniki so na Ljubljanski borzi danes sklenili za 1,47 milijona evrov poslov, indeks SBI TOP pa je izgubil 0,27 odstotka. Največ povpraševanja je bilo po delnicah Krke, ki so se pocenile, in NLB, ki so današnje trgovanje sklenile na izhodišču.