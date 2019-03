Nekdanjega šefa Interpola izključili iz kitajske komunistične partije

Peking, 27. marca - Nekdanjega predsednika Interpola, Kitajca Meng Hongweija so zaradi "hudih kršitev" disciplinskih pravil izključili iz kitajske komunistične partije in ga razrešili z vseh javnih funkcij, so sporočili iz disciplinske komisije partije. Meng je sicer septembra lani med obiskom Kitajske izginil.