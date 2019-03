Poslanci v razpravi o Šabedrovi in Zajčevi kandidaturi bistveno več o zdravstvu

Ljubljana, 27. marca - Poslanci so v današnji razpravi o kandidaturah Aleša Šabedra za zdravstvenega in Simona Zajca za okoljskega ministra večji del pozornosti namenili problemom v zdravstvu. Soglašali so v oceni, da so pred Šabedrom zahtevni izzivi, manj enotni pa so bili v presoji, kako uspešen bo novi minister pri tem. Največ skepse je bilo slišati iz vrst SDS.