Ljubljana, 27. marca - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega vzklikanja in večkratnega prižiganja bakel na tekmi 23. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije določil denarno kazen za Olimpijo in Maribor. Mariborska ekipa bo v posebno blagajno nakazala 4800, ljubljanska pa 2950 evrov.