Ljubljana, 27. marca - Košarkarski klub Petrol Olimpija je sporazumno prekinil pogodbo s Stipetom Modrićem, Gregorjem Hafnarjem in Markom Anđelkovićem. Nova pomočnika glavnega trenerja Jureta Zdovca sta Gašper Potočnik in Žiga Mravljak, so sporočili iz zmajevega gnezda.