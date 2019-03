V Ljubljani začetek 17. koroških avstrijskih kulturnih dnevov

Ljubljana, 28. marca - Z odprtjem razstav koroških umetnikov Izidorja Sterna in Mirka Malla se bodo drevi v Galeriji Družina začeli 17. Koroški avstrijski kulturni dnevi v Ljubljani, ki bodo potekali vse do 11. aprila. Drevišnjega odprtja se bosta udeležila tudi avstrijska veleposlanica Sigrid Berka in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik.