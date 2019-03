Za ogljično nevtralnost Slovenije bosta ključna promet in energetika

Ljubljana, 27. marca - Za ogljično nevtralnost Slovenije, ki naj bi jo dosegli do leta 2050, bosta ključna promet in energetika, kažejo rezultati študije o znižanju ekološkega odtisa, ki so jo danes predstavili na okoljskem ministrstvu. V najboljšem primeru bi Slovenija lahko z različnimi ukrepi v prihodnje okoljski odtis zmanjšala za 12,6 odstotka, kaže poročilo.