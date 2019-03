Občina Koper, DZS in Terme Čatež glede nakupa Hotela Koper s pogojno sodno poravnavo

Koper, 27. marca - Odvetniki Mestne občine Koper ter družb DZS in Terme Čatež so v torek podpisali pogojno sodno poravnavo v primeru spora zaradi nakupa Hotela Koper, ki se je začel že pred približno tremi leti. Po predlogu občina v prihodnjih treh letih ne bo več uveljavljala predkupne pravice do nakupa Hotela Koper, ko bo ta spet na prodaj, danes piše Delo.