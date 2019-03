Slovenski strelci v trapu spet na veliki sceni

Ljubljana, 27. marca - Slovenska strelka v trapu Jasmina Maček in njeni reprezentančni kolegi Boštjan Maček, Denis Vatovec in Tomaž Blazinšek bodo kmalu znova stopili na veliko mednarodno sceno. Pred njimi je letošnja druga tekma za svetovni pokal, ki bo med 5. in 16. aprilom v Al Ainu v Združenih arabskih emiratih.