V Avstriji začetek svetovne serije odbojke na snegu

Salzburg, 27. marca - Avstrijski Wagrain-Kleinarl bo od četrtka do 31. marca prizorišče prvega turnirja svetovne serije v odbojki na snegu pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB). Na turnirju bo nastopilo 26 moških in 27 ženskih ekip iz 15 držav, slovenske barve bodo branili Anže Bahč, Tomislav Šmuc in Matevž Berk.