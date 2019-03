V Rogaški Slatini in Podčetrtku z aprilom možna izposoja koles

Rogaška Slatina, 30. marca - V Rogaški Slatini in Podčetrtku bo aprila zaživel sistem avtomatizirane izposoje koles. Skupno bo na voljo 30 navadnih in 12 električnih koles, ki jih bo možno prevzeti in oddati na šestih postajah, treh v Rogaški Slatini in treh v Podčetrtku, so sporočili iz slatinske občine.