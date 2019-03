Obiski v UKC Ljubljana spet dovoljeni, zaradi gripe umrlo 62 ljudi

Ljubljana, 27. marca - V UKC Ljubljana so preklicali prepoved obiskov na vseh oddelkih, ki so jo konec januarja uvedli zaradi gripe in ostalih respiratornih obolenj. Še vedno pa velja, da morajo bolnike obiskovati zdrave osebe in da so obiski v za to določenem času. Letos so obravnavali več kot 1100 bolnikov z gripo, zaradi nje pa je v UKC umrlo 62 ljudi, so sporočili.