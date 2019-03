V Parizu razstava o vplivu temnopoltih na rojstvo moderne umetnosti

Pariz, 28. marca - V pariškem Muzeju Orsay je na ogled razstava Temnopolti modeli: Od Gericaulta do Matissa, za potrebe katere so dela velikih umetnikov preimenovali po temnopoltih modelih, ki so na njih upodobljeni. Postavitev, ki je na ogled do 21. julija, se namreč osredotoča na predstavitev temnopoltih v moderni umetnosti, piše britanski The Guardian.