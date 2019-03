Delo o srečanju kitajskega predsednika in evropskih voditeljev (27. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Zorana Baković v komentarju Slavolok zmage piše o srečanju kitajskega predsednika Xi Jinpinga z evropskimi voditelji Emmanuelom Macronom, Angelo Merkel in Jean-Claudom Junckerjem v Parizu, kjer so razpravljali o sodelovanju EU in Kitajske. Izpostavlja, da je Kitajska na "svilno pot" pred nekaj dnevi popeljala tudi eno od članic kluba G7.