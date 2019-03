Primorske novice o stanju slovenskih cest (27. 3.)

Koper, 26. marca - Silva Križman v komentarju Ceste med željami in možnostmi piše o slovenskih cestah, tako občinskih in državnih, ki so dotrajane, polne lukenj in nevarnih pasti. Dodaja, da je denarja za obnovo vedno premalo, čeprav je jasno, da se s koncem gradnje začne druga skrb: vzdrževanje.