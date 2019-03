Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Šibki podatki o zaupanju potrošnikov in gradnji domov iz začetka tedna so po mnenju borznih analitikov začasno znižali indekse, a se trend ni obdržal. Najbolj so se med drugim zvišale delnice energetskih in farmacevtskih podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP