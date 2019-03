Huawei z novima pametnima mobilnikoma P30 in P30 Pro

Pariz, 26. marca - Kitajski tehnološki velikan Huawei je danes predstavil nova pametna mobilnika Huawei P30 in Huawei P30 Pro. Najnovejša predstavnika serije P, v kateri so tradicionalno telefoni z naprednimi kamerami, stavita posebej na fotografske in video zmogljivosti, v Sloveniji pa bosta na voljo od 27. marca dalje, so sporočili iz podjetja.