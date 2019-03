Jelinčič v predkazenskem postopku zaradi zahteve po delu plače evroposlanca SNS

Ljubljana, 26. marca - Ljubljanski kriminalisti so začeli predkazenski postopek proti predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču. Iz medijskih objav, da naj bi Jelinčič od nesojenega kandidata SNS na evropskih volitvah Gregorja Preaca v primeru izvolitve od plače zahteval 500 evrov za stranko in 1000 evrov zase, so zaznali sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja.