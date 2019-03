Ljubljana, 26. marca - Hokejisti SŽ Olimpije so v peti četrtfinalni tekmi alpske lige doma v Tivoliju premagali Ritten iz Južne Tirolske s 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) in povedli s 3:2 v zmagah. Za preboj v polfinale so potrebne štiri zmage.