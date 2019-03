Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o koncu sojenja Andreju Šišku in Mateju Lesjaku, drugačnih željah Slovenije in Hrvaške za stalni čas po prenehanju premikanja ure ter o prisegi Nobelovega nagrajenca Duncana Haldanea na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu za slovenskega državljana.