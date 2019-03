Kaj je omrežje 5G?

Ljubljana, 26. marca - Omrežje 5G, ki ga bodo telekomunikacijski operaterji po svetu začeli postavljati v naslednjih mesecih in letih, je peta generacija omrežij mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnje. Gre za izredno učinkovito in hitro mobilno omrežje, ki naj bi močno pospešilo tudi razvoj t. i. pametnih tehnologij, aplikacij in storitev.