DZ bo danes odločal o imenovanju dveh novih ministrov

Ljubljana, 27. marca - Poslanke in poslanci bodo danes odločali o imenovanju Simona Zajca na mesto ministra za okolje in prostor ter Aleša Šabedra na mesto ministra za zdravje. Glede na dosedanje napovedi njuno imenovanje ne bi smelo biti vprašljivo. DZ bo odločal tudi o predlogu spremembe družinskega zakonika in novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.