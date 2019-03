OZS za polno pokojnino obrtnikom, ki še želijo opravljati dejavnost

Ljubljana, 26. marca - Upravni odbor OZS je na današnji seji ocenil, da predlagano prejemanje 50-odstotne pokojnine prva tri leta po upokojitvi za obrtnike in podjetnike, ki želijo opravljati dejavnosti, ni sprejemljivo. "Obrtniki in podjetniki, ki želijo po upokojitvi opravljati dejavnost, imajo pravico do polne pokojnine," so poudarili.