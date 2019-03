Rim, 26. marca - Kolesarska dirka po Italiji se bo leta 2021 začela na Siciliji, na največjem italijanskem otoku pa bodo naslednje leto tri etape, so sporočili organizatorji Gira. Dodali so, da bodo naslednji mesec prvič po 42 letih pripravili tudi posebno dirko po Siciliji, ki se bo s četrto etapo končala na Etni, 3323 m visokem in dejavnem ognjeniku.