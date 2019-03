Šarec sprejel sorodnika bazoviških žrtev

Ljubljana, 26. marca - Predsednik vlade Marjan Šarec je danes sprejel Matjaža in Marka Bidovca, nečaka in pranečaka ene od štirih bazoviških žrtev, ki sta mu predstavila aktivnosti svojcev žrtev fašističnega režima, so sporočili iz premierjevega kabineta. Prizadevata si sicer za sodno rehabilitacijo bazoviških žrtev.