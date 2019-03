Dars in slovenjgraška občina še o priključevanju obvoznice na hitro cesto

Slovenj Gradec, 26. marca - Mestna občina Slovenj Gradec, ki bi rada čim prej pristopila k umeščanju v prostor in projektiranju južne obvoznice, se z Darsom še ni dogovorila, na kakšen način in kje točno se bo mestna južna obvoznica priključila na hitro cesto Velenje-Slovenj Gradec. Predvidoma prihodnji teden bo nov usklajevalni sestanek med predstavniki Darsa in občine.