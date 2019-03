Tudi danes odmeva Šarčev ponedeljkov buren nastop v DZ

Ljubljana, 26. marca - V politični javnosti in na družabnih omrežjih odmeva ponedeljkov oster oz. buren nastop premierja Marjana Šarca v odgovoru na poslanski vprašanji Ljudmile Novak (NSi) in Mihe Kordiša (Levica). Na Šarca je letelo tudi nekaj kritik. Sam se je danes na Facebooku strinjal, da se ni lepo prepirati, a je treba tudi odgovoriti na obtožbe in sprenevedanja.