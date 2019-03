Kmetje ob Dravi zahtevajo ukrepe proti poplavljanju reke

Hajdina, 26. marca - Civilna iniciativa, v katero so se povezali kmetje, ki so zadnja leta vse večkrat oškodovani zaradi poplavljanja Drave, je danes v sodelovanju s kmetijsko-gozdarskima zbornicama iz Ptuja in Maribora v Skorbi na to temo pripravila problemsko konferenco. Prišla je tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in podprla njihova pričakovanja.