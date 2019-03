Ljubljana, 26. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Celjem zahod proti Ljubljani nastal zastoj, dolg 1,5 kilometra. Zastoj je nastal zaradi del, ki bodo trajala predvidoma do 20. ure. Zastoj je nastal tudi med Krtino in Lukovico proti Celju, dolg je en kilometer.