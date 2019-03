Na posvetu pozivi k sprejemu jasne vizije in strategije Slovenije

Ljubljana, 26. marca - Svet, ki je nekdaj deloval po dogovorjenih pravilih, se je preobrazil v nepredvidljivega, kar ni dobro za mala gospodarstva. Za tekmovanje v globalnem svetu in koriščenje priložnosti bi država potrebovala jasno vizijo in strategijo ter ustrezno usposobljene ljudi, so poudarili udeleženci razprave, ki jo je pripravila AmCham Slovenija.