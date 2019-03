Sporočilo uredništvom - sprejem za športnike Smučarske zveze Slovenije

Ljubljana, 26. marca - Predsednik Slovenije Borut Pahor ter minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo bosta ob zaključku zimske sezone 2018/2019 priredila sprejem za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije. Sprejem bo danes ob 18.30 v veliki dvorani predsedniške palače, na Erjavčevi 17 v Ljubljani, so sporočili iz urada predsednika.