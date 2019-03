D'Agostino: Kitajci so končno doumeli pomen jadranskega koridorja

Trst, 26. marca - Bolj kot globalna rast pretovora je pomembno, da so Kitajci končno razumeli, da je jadranski koridor pomemben, je predsednik tržaške pristaniške uprave Zeno D'Agostino za STA izpostavil pomen nedavnega sporazuma s kitajskim CCCC na področju investicij. To namreč lahko dolgoročno privede do preusmeritve prometa iz drugih delov Evrope v Jadran.