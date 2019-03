Britanska vlada: Glasovanje parlamenta o brexitu nevaren presedan

London, 26. marca - Britanska vlada je izrazila razočaranje nad odločitvijo poslancev, ki so v ponedeljek zvečer parlamentu podelili večjo vlogo pri brexitu, in jo označila za nevaren presedan. Ker premierka Theresa May odločitvi parlamenta nasprotuje, so vlado zapustili trije državni podsekretarji.