Kralji spotaknili vodilno ekipo zahodne konference

Calgary, 26. marca - Los Angeles Kings, najslabša ekipa zahodnega dela NHL in obenem edina, ki nima nobenih možnosti za končnico, je na gostovanju v Kanadi pripravila presenečenje in spotaknila vodilno ekipo zahoda. Kralji so slavili zmago s 3:0 nad Calgary Flames, z 42 obrambami se je pri gostih, katerih kapetan je Anže Kopitar, izkazal rezervni vratar Jack Campbell.