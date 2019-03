Zaradi domnevnega izsiljevanja podjetja Nike aretirali nekdanjega odvetnika Stormy Daniels

New York, 26. marca - Newyorški agenti FBI so v ponedeljek aretirali nekdanjega odvetnika pornografske igralke Stormy Daniels, Michaela Avenattija, ker naj bi skušal izsiliti 25 milijonov dolarjev od podjetja Nike za molk o domnevnem škandalu v programu šolske košarke. Obenem so ga v Los Angelesu obtožili finančnega kriminala.