V Gledališče Glej prihaja Kocelijev Psiho

Ljubljana, 27. marca - V Gledališču Glej bo drevi premiera predstave Psiho v režiji Jaše Kocelija. Protagonist predstave, ki ga igra Domen Valič, je človek, ki pada v stanje brez kontrole, območje fantazije, strasti in strahov. Psiho ljubi in se razdaja, s svojimi dejanji lovi trenutke intimnosti in iz različnih delov osebnosti sestavlja mozaik popolnega bitja.