Pomotoma namesto v Düsseldorfu pristali v Edinburgu

London, 25. marca - Letalski potniki, ki so hoteli iz Londona v nemški Düsseldorf, so zaradi napačnega načrta poleta, ki ga je dobil pilot, pristali v Edinburgu na Škotskem. Ko je pilot sporočil, da letijo proti Edinburgu, so sprva mislili, da gre za šalo, nikomur pa potem ni bilo nič jasno, ko so tam dejansko pristali. Na koncu so jih le prepeljali na pravi cilj.