V Cankarjevem domu Victoria Hanna s toni hebrejske tradicije

Ljubljana, 26. marca - V okviru Cankarjevih torkov in 22. Pripovedovalskega festivala bo drevi v Klubu Cankarjevega doma nastopila skladateljica, performerka in raziskovalka Victoria Hanna, ki velja za eno najopaznejših izraelskih glasbenih osebnosti. Organizatorji pripovedovalskega festivala so glasbenico označili za kabalistično raperko.