Počivalšek z makedonskim kolegom o krepitvi gospodarskega sodelovanja

Ljubljana, 25. marca - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes na delovnem obisku gostil gospodarskega ministra Severne Makedonije Kreshnika Bekteshija. Ministra sta potrdila dobre gospodarske odnose med državama in se zavzela za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja na več področjih, so sporočili s slovenskega ministrstva.