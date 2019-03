Na frankfurtskem letališču zaradi težav s programsko opremo odpovedali skoraj 70 letov

Frankfurt, 25. marca - Na frankfurtskem letališču so morali zaradi težav s programsko opremo danes odpovedati skoraj 70 letov. Težav še niso odpravili in pričakujejo, da bodo vplivale na letalski promet vse do sredine tedna, so sporočili iz Fraporta, ki upravlja z letališčem. Zagotovili so, da težave ne vplivajo na varnost potnikov.