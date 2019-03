Šarec o padcu podpore: Kampanja se je začela in ni vsem v interesu, da uspemo

Ljubljana, 25. marca - Premier Marjan Šarec je ob robu današnje seje DZ komentiral tudi aktualno dogajanje, med drugim padec podpore vladi in LMŠ po zadnjih javnomnenjskih anketah. Dejal je, da pozna politiko in je vedel, kaj se bo zgodilo: "Kampanja za evropske volitve se je začela in seveda ni vsem v interesu, da uspemo." Zagotovo se bo to še dogajalo, je napovedal.