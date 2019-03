Nemški CSU in CDU skupaj na evropske volitve

Berlin, 25. marca - Nemški sestrski stranki Krščansko-demokratska unija (CDU) in Krščansko-socialna unija (CSU) sta danes soglasno podprli skupni program za majske evropske volitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Stranki bosta na evropskih volitvah prvič v zgodovini nastopili s skupnim programom in skupnim nosilcem liste. To bo član CSU Manfred Weber.