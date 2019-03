Programski svet RTVS prisluhnil poročilu vodstva zavoda za leto 2018

Ljubljana, 25. marca - Programski svet RTVS se je na današnjem nadaljevanju marčevske seje seznanil s poročilom vodstva zavoda za leto 2018. Po besedah generalnega direktorja Igorja Kadunca lani niso bili v vsem uspešni, vendarle pa številke kažejo, da so na dobri poti. Ocenil je, da so dejavnosti, ki so naloga javne radiotelevizije, ohranili na kakovostni ravni.