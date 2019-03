Kandidat za okoljskega ministra Simon Zajc s podporo odbora DZ

Ljubljana, 25. marca - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes predstavitev kandidata za ministra za okolje in prostor Simona Zajca z 10 glasovi za in petimi proti ocenil kot ustrezno. Če ga v sredo na glasovanju potrdi še celoten DZ, Zajc napoveduje takojšnje nadaljevanje že zastavljenega dela na ministrstvu.