V letalskem napadu mednarodnih sil v Afganistanu ubitih več civilistov

Kabul, 25. marca - V letalskem napadu, ki naj bi ga nad mestom Kunduz na severu Afganistana izvedle mednarodne sile, je bilo prejšnji teden ubitih najmanj 13 civilistov, večinoma otrok, so danes sporočili ZN. Edina sila, ki v Afganistanu vladnim enotam nudi podporo iz zraka, so ZDA. Pri zvezi Nato so povedali, da trditve ZN že preučujejo.