V Ljubljani razstava o tragediji v Hirošimi in Nagasakiju

Ljubljana, 25. marca - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo drevi odprli razstavo Spominskega muzeja miru iz Hirošime z naslovom Hirošima in Nagasaki, bolečina in pogum. S postavitvijo, ki je del 51. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu, želijo obuditi spomin na žrtve atomske bombe in vzbuditi zavest o nevarnosti jedrske oborožitve.