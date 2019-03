Umrl eksperimentalni glasbenik Scott Walker

London, 25. marca - V 77. letu starosti je umrl enigmatični rocker Scott Walker, ki je, kot poroča britanski BBC, s svojim delom vplival na priznane glasbenike, kot so David Bowie, Thom Yorke in Brian Eno. Kariero je začel v britanski rock'n'roll zasedbi The Walker Brothers, širše poznan pa je po skladbah The Sun Ain't Gonna Shine Anymore in Joanna.