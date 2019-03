Novomeški otroški vrtci za slabih sedem odstotkov dražji

Novo mesto, 25. marca - Novomeški svetniki so na marčni seji potrdili 6,7-odstotno podražitev programov novomeških otroških vrtcev, razen za vrtec ob Osnovni šoli Stopiče, kjer so se cene dvignile za 6,5 odstotka. V primerjavi z drugimi občinami so cene novomeških vrtcev v spodnji tretjini primerljive s slovenskimi mestnimi občinami in konkurenčne bližnjim občinam.