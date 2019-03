Umrla je priznana jezikoslovka Zinka Zorko

Ljubljana, 25. marca - V 84. letu starosti je preminila jezikoslovka in akademkinja Zinka Zorko, so sporočili iz Slovenske matice, katere članica odbora je bila. Zinka Zorko je s svojim znanstvenim in raziskovalnim delom na področju proučevanja zgodovine slovenskega jezika in slovenskih narečij pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju slovenske dialektologije.